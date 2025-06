TEDxMucuripe: conferências em Fortaleza ressaltam os laços afetivos

Foto: FCO FONTENELE O TEDxMucuripe é um evento licenciado pelo TED, uma organização sem fins lucrativos, com a missão de promover ideias. As palestras Fortaleza.CE.BR 07.06.25 TEDx Mucuripe - TED, ou TEDTalks, são referência mundial e vistas por milhões de pessoas no mundo todo. À frente da organização do TEDx Mucuripe estão os empreendedores e mestres em Comunicação Estratégica, Eugênia Cabral e Paulo Júnior Pinheiro; as empresárias Bia Araújo e Débora Leonardo; e o jornalista, Lucas D’Paula. Na foto: Paulo Vanderley, palestrante (Foto: João Filho Tavares/O POVO)

Fortaleza recebeu ontem o TEDxMucuripe, evento cuja missão é promover ideias que merecem ser espalhadas. Com o tema "Afetos", diversos palestrantes subiram ao palco para compartilhar histórias inspiradoras e tocantes.

O evento é licenciado pela TED (Technology, Entertainment, Design), organização sem fins lucrativos dedicada à difusão de ideias por meio de palestras curtas e impactantes.

O TEDx, por sua vez, é uma versão onde organizadores independentes realizam eventos com o mesmo formato e propósito de compartilhar ideias inspiradoras. A última edição do TEDx em Fortaleza ocorreu em 2019.

O TEDxMucuripe foi realizado no cinema do Shopping Del Paseo, no bairro Aldeota. Como de costume, a conferência contou com palestras curtas, de cerca de 15 minutos.

De manhã, participaram Cinara Carneiro, médica intensivista e paliativista pediátrica; Paulo Vanderley, autor do projeto multimídia "Luiz Gonzaga-110 anos", e Yandra Lôbo, fotógrafa e integrante da Associação Mães do Orgulho e Resistência Ceará, mãe de dois filhos, um deles uma menina trans.

Também foram destaque Gabriel Frank, fotógrafo especializado no registro de momentos autênticos e significativos; e Denis Lacerda, criador da personagem Drag Queen Deydianne Piaf e vencedor do Prêmio Multishow de Humor, que integrou por mais de 13 anos o coletivo As Travestidas.