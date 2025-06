Acontece nesta sexta-feira, 27, a festa da Pré-parada LGBTQIAPQN de Fortaleza, que mistura a festa de São João com os ritmos de pop e forró eletrônico no Jamrock, casa noturna tradicional e muitiritmos na Praia de Iracema. Para a música do evento, participam as artistas Camaleoa (foto), Mulher Barbada, DJ Mila Mian e DJ Thiago Costta.

Quando: sexta-feira, 27, às 22 horas

sexta-feira, 27, às 22 horas Onde: Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)

Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: a partir de R$ 33, vendas pelo Sympla