Fortaleza agrava crise; Ceará perde no apagar das luzes | FutCast

Fortaleza agrava crise; Ceará perde no apagar das luzes

O Fortaleza conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Após terminar a fase de grupos na segunda colocação, o Tricolor poderia enfrentar qualquer equipe que finalizou na primeira colocação. No sorteio, realizado na sede da Conmebol, na tarde desta segunda-feira, 2, o time sorteado como rival do Leão do Pici foi o Vélez-ARG. Quem passar garante mais R$ 9,6 milhões aos cofres do clube. #fortalezaec #libertadores #vélezsarsfield #aovivo #futebol