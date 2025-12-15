Logo O POVO+

Futcast: Balanço da temporada de Ceará e Fortaleza; projeções 2026 | FutCast

#fortalezaec #cearásc #libertadores #vélezsarsfield #aovivo #futebol

Outros episódios

Quero mais conteúdo exclusivo!

Assine nossa plataforma multistreaming, e tenha acesso aos nossos colunistas, grandes reportagens, podcats, séries e muito mais

ASSINE