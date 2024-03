Deputado Eduardo Bismarck fala de eleições e articulações do Ceara em Brasília

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) é o convidado do podcast Jogo Político nesta segunda-feira, 11. Ele fala sobre a continuidade das disputas no PDT, as perspectivas para as eleições em Fortaleza, Aracati e outros municípios e tmambém sobre os movimentos do Ceará em Brasília.