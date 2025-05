Acordos no PT, rumo de PSDB-Podemos e relação de Ciro com Wagner: Jogo Político #425

Movimentação partidária intença no Ceará. No PT, acordo entre as forças majoritárias deve reconduzir Antônio Alves, o Conin, à presidência estadual. PSDB e Podemos negociam fusão nacional. No Ceará, há disputa sobre se a sigla será base do governador Elmano de Freitas (PT) ou oposição. No bloco oposicionista, Capitão Wagner (União Brasil) diz que Ciro Gomes (PDT) será acolhido e defende que todos precisam se unir contra a base governista. Estes são os assuntos do Jogo Político #425