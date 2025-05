Bolsonaro visitará Ceará em meio a conversas do PL com Ciro: Jogo Político# 426

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem visita ao Ceará marcada para o fim do mês, no momento em que aliados conversam com Ciro Gomes (PDT). O Governo do Estado comemora resultados na segurança pública, com redução dos homicídios, mas o cenário ainda é complicado. Esses são temas do Jogo Político #426, que faz o balanço da semana e elege personagem da semana na política do Ceará #política #noticias #governo #politico #gestão #publico #gestão #cirogomes #bolsonaro #presidente #lula #ceará Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/