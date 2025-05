O constrangimento de Cid, distante de Ciro Gomes no Ceará: Jogo Político #429

Ciro Gomes (PDT) se aproxima de bolsonaristas e Capitão Wagner (União Brasil) para criar um polo de oposição contra o governador Elmano de Freitas (PT). Irmão de Ciro, o senador Cid Gomes (PSB) afirmou que a eventual candidatura do irmão seria um constrangimento para ele. Ele criticou a aproximação de Ciro com os conservadores, descartou estar nesse palanque e indicou como "natural" apoiar a reeleição de Elmano. Este é um dos temas do Jogo Político #429, que aborda também as visitas de Janja e Jair Bolsonaro (PL) a Fortaleza. #política #noticias #governo #politico #gestão #pl #cirogomes #bolsonaro #presidente #lula #ceará #camara #pt