Pesquisa para governo do Ceará; mudança na Prefeitura e fim da reeleição | Jogo Político

Pesquisa do Instituto Paraná para o Governo do Ceará em 2026 foi publicada nesta semana e mostrou os números de Elmano de Freitas (PT), potenciais adversários, masnão testou o desempenho de Ciro Gomes (PDT). Ainda nesta semana, Evandro Leitão (PT) exonerou a secretária da Saúde, Socorro Martins, e nomeou Riane Azevedo, que estava no IJF. Ainda nesta semana, avançou no Senado o fim da reeleição. Estes e outros assuntos são temas do Jogo Político #428, que escolhe também personagem da semana na política do Ceará. Ele defendeu que a oposição deixe egos de lado e retribuiu o elogio de Ciro Gomes (PDT) ao pai dele, Alcides Fernandes (PL), pré-candidato a senador. André disse que Ciro é preparado e inteligente para concorrer como oposição a Elmano de Freitas (PT). Esses é o tema do Jogo Político #427