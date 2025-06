Roberto Cláudio com Bolsonaro; Ciro fora do páreo?

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou desfiliação do PDT, deve ir para o União Brasil de Capitão Wagner e teve encontro do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes está descartado como candidato a governador? #política #noticias #robertoclaudio #politico #pl #cirogomes #bolsonaro #governador #lula #ceará #camara #pt #pdt #wagner #eleições Esses são temas do Jogo Político #430, que escolhe o personagem da semana na política do Ceará