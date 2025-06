Oposição acelera articulações, entre RC ou Girão, e governo adia decisões: Jogo Político

A montagem da chapa de oposição se intensificou no mês passado, principalmente na semana passada. Roberto Cláudio (sem partido) e Eduardo Girão (Novo) são pré-candidatos. Girão já faz críticas a RC e defende "autêntico conservador", mais exatamente ele próprio. #política #noticias #robertoclaudio #politico #pl #novo #ceará #pt #pdt #rc #eleições #girão #oposição #2026 #cirogomes #presidente #bolsonaro Já a base governista quer adiar o debate até o ano que vem, para evitar conflitos na base. Este é o tema do Jogo Político #431