Ciro processado por Lula e o encontro de cúpula dos governistas | Jogo Político

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com ação contra Ciro Gomes (PDT) por insinuar que o presidente Lula (PT) recebeu propina pelo programa Crédito do Trabalhador. #política #noticias #cirogomes #politico #pl #zambelli #pt #live #eleições #uniãobrasil #oposição #2026 #presidente #bolsonaro #ceará #agu #lula O ex-governador cearense e ex-ministro se defendeu e recebeu apoio de bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro (PL). Este é um dos temas do Jogo Político #434, que trata também da reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT), o ministro Camilo Santana (PT), o senador Cid Gomes, o prefeito Evandro Leitão e o secretário Chagas Vieira. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/