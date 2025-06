Mauro Cid alvo da PF e Cid Gomes quer Ciro candidato a presidente | Jogo Político

O ex-ministro Gilson Machado foi preso e o tenente-coronel Mauro Cid foi alvo da operação da Polícia Federal. Este é um dos temas do Jogo Político #435, que debate também a entrevista do senador Cid Gomes, que defendeu Ciro Gomes candidato a presidente e afirmou que o cenário agora é mais favorável. #noticias #política #politico #maurocid #stf #pf #operação #brasil #ceará #partido #fortaleza #brasilia #cid #pt #senador Cid afirmou ainda que o PT deve dividir espaço com os aliados na chapa. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/