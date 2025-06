PDT, de Ciro Gomes, a caminho da base de Elmano

O PDT Ceará avança em negociações para passar a compor a base do governo Elmano de Freitas (PT), após três anos de conflitos. #noticias #política #politico #pt #brasil #ceará #partido #fortaleza #brasilia #cid #senador #governador #pdt #cirogomes #candidato #presidente #base #governo Esse é um dos temas do Jogo Político, que analisa as mudanças pelas quais passou o partido que foi o mais importante do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Cid afirmou ainda que o PT deve dividir espaço com os aliados na chapa. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/