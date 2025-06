André Fernandes assume PL e Wagner reafirma União Brasil na oposição: Jogo Político

A semana teve o anúncio de mudança de comando no PL, com a saída de Carmelo Neto para André Fernandes assumir a presidência estadual. Diante de investidas governistas, Capitão Wagner reafirmou que o União Brasil segue na oposição. Na base governista, Elmano de Freitas inaugurou a Galeria da Liberdade no local onde era o mausoléu Castello Branco e, na ocasião, afirmou que nãoé novidade o PT disputar eleição com candidatura tanto ao governo quanto ao Senado, assim como já houve situações de o partido ter apenas uma posição na chapa majoritária. A posição do governador é de deixar as opções em aberto. Do lado do MDB, Eunício Oliveira diz que, se tiver de escolher, o partido opta pelo Senado e abre mão da vice, hoje com Jade Romero. Esses são temas do Jogo Político #437, que faz o balanço da semana política e escolhe o personagem da semana na política cearense.