Ciro Gomes no PSDB e junto de Tasso Jereissati de novo? | Jogo Político

O PSDB abre as portas para Ciro Gomes (PDT) e até oferece a presidência do partido no Ceará, com a perspectiva de ser candidato a governador. #noticias #política #politico #pt #brasil #ceará #união #fortaleza #brasilia #cid #governador #pdt #cirogomes #presidente #tasso #governo #andre #pl #wagner Será o reencontro de Ciro e Tasso Jereissati no mesmo partido, depois de quase 30 anos? Esse é um dos temas do Jogo Político #438. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/