Aumento de deputados; Inspetor Alberto no Conselho de Ética

O número de deputados federais vai aumentar, inclusive no Ceará. Esse é um dos temas do Jogo Político #439, que tratará ainda da derrota do governo Lula na votação sobre o IOF e do Conselho de Ética, que acatou uma e rejeitou cinco representações contra o Inspetor Alberto (PL). O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas