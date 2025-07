Ato de Bolsonaro esvaziado; 6 meses dos prefeitos: Jogo Político

Os prefeitos que tomaram posse em 1º de janeiro completam 6 meses de mandato. É o caso de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, Naumi Amorim (PSD) em Caucaia e Oscar Rodrigues (União Brasil) em Sobral, os gestores dos maiores municípios cearenses em que houve alternância de poder. Esse é um dos temas do Jogo Político #440, que trata ainda do ato promovido por Jair Bolsonaro (PL) contra o STF.