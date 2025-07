Eleição do PT e como nova configuração define rumo de 2026: Jogo Político #442

O Partido dos Trabalhadores (PT) realizou a escolha das novas direções, de olho nas eleições do ano que vem. Houve processos disputados e turbulências internas. O episódio #442 do Jogo Político analisa o que muda para o PT com a nova configuração e as perspectivas para as eleições de 2026, quando o partido quer reeleger Elmano e Lula. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas #noticias #política #politico #pt #brasil #ceará #fortaleza #brasilia #governador #presidente #governo #lula deputados #lula #eleição #live Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/