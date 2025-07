Lula ganha ou perde com guerra com Trump? E Bolsonaro? | Jogo Político #443

A semana política no continente foi pautada pelo anúncio da tarifa de Donald Trump sobre produtos brasileiros. E pela disputa entre governistas e oposição sobre de quem é a culpa. Esse é o tema do Jogo Político #443, que aborda ainda a operação da Polícia Federal que investiga o deputado federal Júnior Mano (PSB).