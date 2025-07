André Fernandes nega apoio a Ciro ou RC; relações entre Cid Gomes e Jr. Mano | Jogo Político #446

Em meio às restrições impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a oposição no Ceará v~e ameaçado o projeto de união para 2026. O deputado federal André Fernandes (PL) disse que o PL terá candidato próprio — e descartou assim o apoio a Roberto Cláudio ou a Ciro Gomes (PDT). Esse é um dos temas do Jogo Político #445, que trata ainda do caso Júnior Mano e da defesa dele feita por Cid Gomes. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. #trump #lula #brasil #estadosunidos #noticias #política #presidente #governo #tarifas #taxação #aovivo #bolsonaro #produtos #guerra #live Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/