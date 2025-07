Quem concorrerá a governador do Ceará? Jogo Político #448

O PL terá candidato próprio a governador? Ciro Gomes concorrerá pelo PSDB? Roberto Cláudio pelo União Brasil? Ou o candidato será Eduardo Girão? Por qual partido? Esse é um dos temas do Jogo Político #448. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas.