Moraes e a Magnitsky; taxas de Trump; Evandro muda secretarias: Jogo Político #449

O Jogo Político #449 faz o balanço da semana que teve punição a Alexandre de Moraes pelos Estados Unidos, com base na lei Magnitsky, confirmação da taxação do Brasil pelo governo Donald Trump. Teve ainda prisão de Carla Zambelli na Itália. Em Fortaleza, a Câmara Municipal retorna aos trabalhos e o prefeito Evandro Leitão (PT) mudou o secretariado, com alterações nas regionais. Esses são temas do Jogo Político #449, que escolhe ainda o personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. #pl #bolsonaro #lula #brasil #cirogomes #noticias #política #presidente #governo #live Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/