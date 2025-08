Ato pró-Bolsonaro marca reencontro da oposição no Ceará: Jogo Político #450

Manifestações em várias partes do Brasil ocorreram em apoio a Jair Bolsonaro (PL), em defesa da anistia e contra Alexandre de Moraes. O ex-presidente, sob medidas cautelares e proibido pela Justiça de sair de casa aos fins de semana, participou remotamente de alguns atos. Em Fortaleza, o local escolhido foi a Praça Portugal. A ocasião marcou o reencontro da oposição estadual, após recentes desentendimentos. Esses são temas do Jogo Político #450, que escolhe ainda o personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas #pl #bolsonaro #lula #brasil #cirogomes #noticias #política #presidente #governo #live