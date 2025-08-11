A presença de facções na política do Ceará: Jogo Político #452

O Ceará é talvez o estado com mais indícios sobre a interferência de facção criminosa nas eleições. O assunto é tema do documentário Guerra sem fim: eleições e política, lançado no fim de julho pelo O POVO+. A influência do crime organizado no poder no Ceará é tema do Jogo Político #452.