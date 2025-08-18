Ciro Gomes pré-candidato e a federação União/PP | Jogo Político #453

O feriadão foi agitado na política cearense pela festa de aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio, com presenças de André Fernandes (PL) e também de Ciro Gomes, que foi o centro das atenções, ao se colocar como pré-candidato a governador do Ceará. #cirogomes #governo #ceará #noticias #política #bolsonaro #live #candidato #união #direita #esquerda #jogo #podcast Este é o tema do Jogo Político #453.