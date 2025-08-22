Ciro Gomes será candidato a qual cargo e como mexe com governistas no Ceará?

Ciro Gomes, ainda no PDT, é cotado para concorrer a governador, mas também teve nome cogitado a senador ou vice-presidente. O Jogo Político #454 analisa as alternativas para o quatro vezes candidato a presiente, e também como os movimentos dele podem afetar a base governista. O episódio ainda faz o balanço político da semana, com mais um indiciamento de Jair Bolsonaro. Será escolhido o personagem da semana na política do Ceará.