O que pesquisas apontam sobre Lula e o bolsonarismo para 2026: Jogo Político #455

Pesquisas Quaest divulgadas desde a semana passada mostram novos números sobre a disputa presidencial e também sobre os potenciais candidatos do campo bolsonarista. As perspectivas para 2026 e os impactos no Ceará são tema do episódio #455 do podcast. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas #cirogomes #governo #ceará #noticias #política #bolsonaro #live #candidato #união #direita #esquerda #jogo #podcast Este é o tema do Jogo Político #453. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/