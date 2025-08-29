Julgamento de Bolsonaro; PCC e Faria Lima; relação entre Cid e Elmano: Jogo Político #456

O Brasil vive a expectativa do julgamentode Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), ao mesmo tempo em que transcorre a CPMI do INSS, a operação que mira vínculos do PCC na Faria Lima e ainda os movimentos políticos no Ceará. O episódio faz o balanço político da semana e escolhe o personagem da semana e do mês de agosto na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas #cirogomes #governo #ceará #noticias #política #bolsonaro #live #candidato #união #direita #esquerda #jogo #podcast Este é o tema do Jogo Político #453. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas