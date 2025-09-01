Julgamento de Bolsonaro vai começar; bastidores da política no Ceará | Jogo Político

Começa nesta terça-feira, 2 de setembro, um dos julgamentos mais importantes da história política brasileira. Mais um ex-presidente irá a julgamento, desta vez por tentativa de golpe. Além de Jair Bolsonaro (PL). #jugamento #bolsonaro #moraes #stf #noticias #live #política #ministros #justiça #presidente Há ainda três generais, um deles cearense, e um almirante entre os réus, o que fazem deste um julgamento sem precedentes. Este é o tema do Jogo Político #457, que trata também das movimentações da política cearense. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/