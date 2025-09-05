Julgamento de Bolsonaro e o intenso fim de semana na política do Ceará | Jogo Político

A semana foi marcada pelo julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), com desfecho marcado para a próxima semana, e também por articulações pela anistia aos acusados de tentativa de golpe, além do enfraquecimento da lei da Ficha Limpa. #anistia #jugamento #bolsonaro #moraes #stf #noticias #live #política #ministros #presidente #anistia #setedesetembro #militar #manifestação Esses são temas do Jogo Político #458, que faz o balanço da semana e trata também das movimentações da política cearense. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas