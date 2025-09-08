Balanço do governo Elmano, perspectivas para 2026 e embate com oposição | Jogo Político

O governador Elmano de Freitas (PT) se prepara para disputar a reeleição em 2026 e lida com desafios na segurança pública, na saúde, e na economia, com o tarifaço de Donald Trump. Enquanto isso, a oposição projeta candidatura de Ciro Gomes. #bolsonaro #governador #ceará #elmano #eleições2026 #aovivo #2026 #política #noticias #live #pt #esquerda #direita #governo #oposição O Jogo Político #459 recebe o secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, e discute o trabalho do Governo do Estado e as perspectivas para 2026. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas