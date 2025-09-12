Bolsonaro condenado e as consequências políticas | Jogo Político #460

A condenação de Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pelo Supremo Tribunal Federal (STF) mexe com a política brasileira e tem impacto para as eleições de 2026 e além. A análise do julgamento e das consequências é tema do Jogo Político #460, que faz o balanço da semana política e escolhe o personagem da semana no Ceará.