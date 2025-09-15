Oposição ou governo, para onde vai a federação União Progressista no Ceará | Jogo Político #461

O fim de semana foi de muitas conversas com a passagem de Antônio Rueda, presidente nacional do União Brasil, pelo Ceará. Ele teve encontros com dirigentes de governo e oposição e é cortejado pelos dois lados. Este é o tema do Jogo Político #461.