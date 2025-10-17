Ciro rumo a novo partido, disputa pelo Senado e Inspetor Alberto punido | Jogo Político

A semana política teve articulações pelo Senado na base e na oposição. Nesse último bloco, Ciro Gomes se encaminha para sair do PDT e Inspetor Alberto (PL) se tornou o primeiro vereador a ser punido na Câmara Municipal de Fortaleza, por associar o PT a facção. #cirogomes #senado #vereador #inspetor #alberto #câmaramunicipal #eleições2026 #camara #fortaleza #aovivo #2026 #política #noticias #live #pt #esquerda #direita #oposição #governo #disputa #ceará Esses sãos temas do Jogo Político #470, que faz o balanço da semana e escolhe quem foi personagem na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/