O retorno de Ciro Gomes ao PSDB e a perspectiva de candidatura em 2026 | Jogo Político

Ciro Gomes deixou o PDT, partido no qual permaneceu por mais tempo, e tem filiação anunciada ao PSDB nesta semana. A perspectiva é de candidatura a governador do Ceará no próximo ano. #cirogomes #eleições2026 #psdb #candidatura #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #pt #oposição #disputa #oposição #aliados #bolsonaro #lula #candidatos #pdt Ou será que ele poderá ser candidato a presidente pela quinta vez? Esses são temas do Jogo Político #471. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/