O PDT após a saída de Ciro Gomes para o PSDB | Jogo Político

A filiação de Ciro Gomes ao PSDB causou impacto para o novo partido e também deixou um rastro para trás no PDT, onde ele permaneceu por dez anos. O Jogo Político #473 recebe o presidente do PDT em Fortaleza, o ex-vereador Iraguassu Filho, que fala sobre a saída de Ciro, das relações do partido com o governo Elmano de Freitas (PT) e a gestão de Evandro Leitão (PT) e ainda sobre a convenção do partido, no próximo fim de semana. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas