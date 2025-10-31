Mortes em operações policiais e a disputa entre governo e oposição | Jogo Político

A semana política foi marcada pela repercussão das mortes na operação policial no Rio de Janeiro. E terminou com episódio, em menor escala, no Ceará. Houve também movimentações de Ciro Gomes (PSDB) e André Fernandes (PL), além da eleição de Joel Barroso (PSB) em Santa Quitéria. #operação #riodejaneiro #cirogomes #andrefernandes #governo #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #joel #psb #oposição #aliados #bolsonaro #lula #candidatos #psdb #crime #mortes #jogo #politico Em Fortaleza, o Plano Diretor chegou à Câmara Municipal. O Jogo Político #474 faz o balanço da semana e escolhe quem foi o personagem da política cearense. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/