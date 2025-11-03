Roberto Cláudio se filia ao União Brasil e PDT segue a vida | Jogo Político

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, filia-se ao PDT nesta semana. Enquanto isso, o antigo partido dele e de Ciro Gomes, o PDT, faz mudanças de olho no futuro. #rc #união #brasil #pdt #cirogomes #eleições2026 #filiação #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #candidatos #politico Esses são temas do Jogo Político #475.