Perspectiva de prisão de Bolsonaro em Brasília e julgamentos de prefeitos no Ceará | Jogo Político #478

Termina nesta sexta-feira o julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro. Quando o ex-presidente poderá ser Preso? No Ceará. TRE-CE julga cassações dos prefeitos de Juazeiro do Norte e Iguatu. Estes são temas do Jogo Político #478, que escolhe o personagem da semana na política do Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas