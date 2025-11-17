Bolsonaro próximo da prisão, PL antifacção e a a disputa no Ceará | Jogo Político #479

Ata do julgamento de Jair Bolsonaro é publicada e ex-presidente se aproxima da prisão. #bolsonaro #stf #rc #união #brasil #pdt #cirogomes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #candidatos #politico #prisão Segue disputa em torno da projeto antifacção. No Ceará, segurança segue a agitar o embate entre governo e oposição. Estes são temas do Jogo Político #479. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/