Tarifas de Trump, Messias no STF e Plano Diretor de Fortaleza | Jogo Político #480

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou tarifas sobre produtos brasileiros. O presidente brasileiro, Lula, indicou Jorge Messias para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Em Fortaleza, vereadores fazem emenda coletiva que muda drasticamente o projeto de plano diretor. Estes são temas do Jogo Político #480, que escolhe o personagem da semana na política do Ceará.