Prisão de Bolsonaro: significados políticos e próximos passos | Jogo Político #481

A prisão preventiva em regime fechado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é mais um ato no enredo que se desenrola no Brasil desde 2022 e terá consequências para 2026. O significado político, os desdobramentos, os efeitos inclusive na política do Ceará e os próximos passos são temas do Jogo Político #481.