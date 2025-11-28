Carmelo e Alcides no TSE, Plano Diretor aprovado e Bolsonaro preso | Jogo Político #482

O relator no TSE votou pela cassação dos deputados estaduais Carmelo Neto e Alcides Fernandes. O Plano Diretor de Fortaleza foi aprovado e publicado, sob polêmica. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) começou a cumprir pena. Estes são temas do Jogo Político #482, que escolhe ainda o personagem político da semana. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas