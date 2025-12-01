Impacto para Ciro da crise entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes | Jogo Político

Michelle Bolsonaro (PL) criticou André Fernandes pela aproximação do PL com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. A ex-primeira-dama disse que ele se precipitou. O deputado reagiu e disse que agiu com respaldo de Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle. #michelle #cirogomes #bolsonaro #andrefernandes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #politico Flávio Bolsonaro disse que Michelle constrangeu André. Esse conflito e as consequências para a oposição no Ceará são temas do Jogo Político #483. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/