Disputa pelo União Brasil no Ceará e candidatura do Psol a governador: Jogo Político #489

Esquenta a disputa entre opositores e governistas pelo controle do União Brasil no Ceará. Na esquerda , o Psol decidiu lançar candidato a governador. Estes são temas do Jogo Político #489, que escolhe ainda personagem da semana no Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas