Quais os melhores e os piores governadores do Brasil | Jogo Político #488

A semana política teve aprovação da redução da pena de Jair Bolsonaro (PL), cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) e divulgação de ranking de governadores AtlasIntel, com Elmano de Freitas (PT) em décimo. #governadores #política #pesquisa #melhor #pior #top10 #ceará #eleições2026 #aovivo #2026 #política #noticias #live #ranking #jogo #politico Estes são temas do Jogo Político #488, que escolhe ainda personagem da semana no Ceará. O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/