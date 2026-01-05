Balanço do começo de ano político, da Venezuela ao Ceará | Jogo Político #491

O ano começa, no mundo, marcado pelo ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a prisão de Nicolás Marudo. O assunto dominou os debates, inclusive na política do Ceará. Pelo Estado, vários prefeitos tiram licença e passam cargos aos vices. Inclusive em Fortaleza, com o afastamento de Evandro Leitão (PT) e posse de Gabriella Aguiar (PSD). E quais as projeções para as eleições? Estes são temas do Jogo Político #491, o primeiro do movimentado ano de 2026.