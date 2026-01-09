Ivo, Cid e Ciro Gomes e as eleições no Ceará | Jogo Político #492

Ivo Gomes (PSB) reapareceu, anunciou que não tem compromisso de apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e fez manifestações favoráveis ao irmão Ciro Gomes (PSDB). O papel dos irmãos Ivo, Ciro e também Cid Gomes (PSB) é tema do Jogo Político #492. #michelle #cirogomes #bolsonaro #andrefernandes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #politico O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/