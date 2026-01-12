O destino de Camilo Santana e as eleições no Ceará | Jogo Político #493

As mudanças no ministério do governo Lula podem mexer com o ministro Camilo Santana (PT). Ele diz que quer ficar no MEC, mas é cotado para Justiça e até Casa Civil. Uma eventual mudança significaria não se desincompatibilizar, o que afetaria o cenário no Ceará. Este é um dos temas do Jogo Político #494. #michelle #cirogomes #bolsonaro #andrefernandes #eleições2026 #governo #direita #esquerda #ceará #aovivo #2026 #política #noticias #live #oposição #disputa #jogo #aliados #politico O Jogo Político vai ao ar às segundas-feiras, 14 horas, e às sextas, às 13 horas. Nosso programa também está disponível do O POVO+, e se você não é assinante, você pode assinar do Streaming do O POVO em https://mais.opovo.com.br/